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Polizei Wuppertal

POL-W: W 12-Jährige von Pkw erfasst - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (16.03.2026, 13:30 Uhr) stieß ein 12-jähriges Mädchen 
mit einem Pkw zusammen, als sie nach Verlassen eines Linienbusses die
Fahrbahn querte. 

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 39-Jähriger mit seinem 
Linienbus auf der Hochstraße in Richtung Innenstadt. An der 
Haltestelle Friedhofskirche stoppte er den Bus und ließ Fahrgäste 
aussteigen.
An der vorderen Tür stieg das 12-jährige Mädchen aus dem Bus und 
querte unmittelbar nach Verlassen des Busses an der Ampel die 
Fahrbahn. Dabei stieß sie mit dem Toyota eines 69-Jährigen zusammen, 
der die Hochstraße in Richtung Innenstadt befuhr. 
Bei der Kollision erlitt das Mädchen Verletzungen, die stationär in 
einem Krankenhaus behandelt werden müssen. 

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall machen können - 
insbesondere zum Status der Ampelanlage - sich bei der Polizei unter 
0202 284 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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