Polizei Wuppertal

POL-W: W 12-Jährige von Pkw erfasst - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (16.03.2026, 13:30 Uhr) stieß ein 12-jähriges Mädchen mit einem Pkw zusammen, als sie nach Verlassen eines Linienbusses die Fahrbahn querte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Linienbus auf der Hochstraße in Richtung Innenstadt. An der Haltestelle Friedhofskirche stoppte er den Bus und ließ Fahrgäste aussteigen. An der vorderen Tür stieg das 12-jährige Mädchen aus dem Bus und querte unmittelbar nach Verlassen des Busses an der Ampel die Fahrbahn. Dabei stieß sie mit dem Toyota eines 69-Jährigen zusammen, der die Hochstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Bei der Kollision erlitt das Mädchen Verletzungen, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall machen können - insbesondere zum Status der Ampelanlage - sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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