Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende Einbrüche bei der Polizei angezeigt. Wuppertal - Unbekannte hebelten in der Straße Mühle zwischen dem 07.02.2026 (12:00 Uhr) und dem 13.03.2026 (11:30 Uhr) ein Fenster eines freistehenden Hauses auf. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. In der Alfredstraße hebelten Einbrecher zwischen dem 11.03.2026 (20:00 Uhr) und dem 15.03.2026 (13:30 Uhr) die Terrassentür einer Wohnung auf. Über Beute ist nichts bekannt. Am 15.03.2026, zwischen 14:30 Uhr und 19:45 Uhr, brachen Einbrecher in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Reichsstraße auf. Es wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. In der Borkumer Straße verschafften sich Unbekannte am 15.03.2026, zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr, Zugang zu einer Wohnung. Es wurde Schmuck gestohlen. Am 16.03.2026, um 19:15 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Apartment in der Straße Garterlaie. Es wurde Bargeld gestohlen. Solingen - In der Schwanenstraße drangen Einbrecher zwischen dem 11.03.2026 (12:00 Uhr) und dem 13.03.2026 (12:20 Uhr) gewaltsam in Wohnhaus ein. Es wurden Uhren gestohlen. Am 14.03.2026, zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Einlass in eine Gewerbeimmobilie in der Friedrich-Ebert-Straße. Es wurden Bargeld und Wertgegenstände gestohlen. In der Martinstraße schlugen Täter zwischen dem 13.03.2026 (14:00 Uhr) und dem 14.03.2026 (13:40 Uhr) ein Fenster eines Gewerbehauses ein. Sie stahlen Bargeld. Polizeibeamte konnten nach einem Zeugenhinweis am 14.03.2026, gegen 18:00 Uhr, einen Einbrecher (42) in einem Haus an der Hackhauser Straße festnehmen. Er hatte zuvor eine Scheibe mit einem Stein eingeschlagen. In der Walter-Dodde Straße schlugen Täter zwischen dem 15.03.2026 (15:00 Uhr) und dem 16.03.2026 (04:45 Uhr) eine Glasscheibe eines Ladenlokals ein. Es wurde Bargeld gestohlen. Remscheid - Am 14.03.2026 versuchten Täter in eine Gewerbeimmobilie in der Königstraße einzubrechen. Eine Alarm- und Vernebelungsanlage vereitelte den Versuch. Unbekannte Täter hebelten zwischen dem 13.03.2026 (16:30 Uhr) und dem 14.03.2026 (10:20 Uhr) ein Fenster eines Büros in der Waldhofstraße auf. Sie drangen ein und stahlen Unterhaltungselektronik und Werkzeug. Am 15.03.2026, kurz nach 03:00 Uhr, löste ein Einbrecher in einer KiTa in Remscheid-Süd einen Alarm aus. Die eingesetzten Beamten konnten den 60-Jährigen vor Ort festnehmen. Im Zeitraum zwischen dem 14.03.2026 (12:00 Uhr) und dem 15.03.2026 (12:20 Uhr) drangen Unbekannte im Bereich Hasten gewaltsam in eine KiTa ein. Es wurden Schlüssel gestohlen. Im Bereich der Burger Straße wurde zwischen dem 13.03.2026 (16:00 Uhr) und dem 16.03.2026 (07:00 Uhr) in eine KiTa und eine Schule eingebrochen. Über Beute ist nichts bekannt. In der Nordstraße drangen Unbekannte zwischen dem 16.03.2026 (23:30 Uhr) und dem 17.03.2026 (00:55 Uhr) in eine Wohnung ein. Es wurde Unterhaltungselektronik gestohlen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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