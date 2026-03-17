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Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende 
Einbrüche bei der Polizei angezeigt.

Wuppertal - Unbekannte hebelten in der Straße Mühle zwischen dem 
07.02.2026 (12:00 Uhr) und dem 13.03.2026 (11:30 Uhr) ein Fenster 
eines freistehenden Hauses auf. Über die Beute ist bislang nichts 
bekannt.

In der Alfredstraße hebelten Einbrecher zwischen dem 11.03.2026 
(20:00 Uhr) und dem 15.03.2026 (13:30 Uhr) die Terrassentür einer 
Wohnung auf. Über Beute ist nichts bekannt.

Am 15.03.2026, zwischen 14:30 Uhr und 19:45 Uhr, brachen Einbrecher 
in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Reichsstraße auf. 
Es wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

In der Borkumer Straße verschafften sich Unbekannte am 15.03.2026, 
zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr, Zugang zu einer Wohnung. Es wurde 
Schmuck gestohlen.

Am 16.03.2026, um 19:15 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter 
Zugang zu einem Apartment in der Straße Garterlaie. Es wurde Bargeld 
gestohlen.

Solingen - In der Schwanenstraße drangen Einbrecher zwischen dem 
11.03.2026 (12:00 Uhr) und dem 13.03.2026 (12:20 Uhr) gewaltsam in 
Wohnhaus ein. Es wurden Uhren gestohlen.

Am 14.03.2026, zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr, verschafften sich 
Unbekannte Einlass in eine Gewerbeimmobilie in der 
Friedrich-Ebert-Straße. Es wurden Bargeld und Wertgegenstände 
gestohlen.

In der Martinstraße schlugen Täter zwischen dem 13.03.2026 (14:00 
Uhr) und dem 14.03.2026 (13:40 Uhr) ein Fenster eines Gewerbehauses 
ein. Sie stahlen Bargeld.

Polizeibeamte konnten nach einem Zeugenhinweis am 14.03.2026, gegen 
18:00 Uhr, einen Einbrecher (42) in einem Haus an der Hackhauser 
Straße festnehmen. Er hatte zuvor eine Scheibe mit einem Stein 
eingeschlagen.

In der Walter-Dodde Straße schlugen Täter zwischen dem 15.03.2026 
(15:00 Uhr) und dem 16.03.2026 (04:45 Uhr) eine Glasscheibe eines 
Ladenlokals ein. Es wurde Bargeld gestohlen. 

Remscheid - Am 14.03.2026 versuchten Täter in eine Gewerbeimmobilie 
in der Königstraße einzubrechen. Eine Alarm- und Vernebelungsanlage 
vereitelte den Versuch.

Unbekannte Täter hebelten zwischen dem 13.03.2026 (16:30 Uhr) und dem
14.03.2026 (10:20 Uhr) ein Fenster eines Büros in der Waldhofstraße 
auf. Sie drangen ein und stahlen Unterhaltungselektronik und 
Werkzeug.

Am 15.03.2026, kurz nach 03:00 Uhr, löste ein Einbrecher in einer 
KiTa in Remscheid-Süd einen Alarm aus. Die eingesetzten Beamten 
konnten den 60-Jährigen vor Ort festnehmen.

Im Zeitraum zwischen dem 14.03.2026 (12:00 Uhr) und dem 15.03.2026 
(12:20 Uhr) drangen Unbekannte im Bereich Hasten gewaltsam in eine 
KiTa ein. Es wurden Schlüssel gestohlen.

Im Bereich der Burger Straße wurde zwischen dem 13.03.2026 (16:00 
Uhr) und dem 16.03.2026 (07:00 Uhr) in eine KiTa und eine Schule 
eingebrochen. Über Beute ist nichts bekannt.

In der Nordstraße drangen Unbekannte zwischen dem 16.03.2026 (23:30 
Uhr) und dem 17.03.2026 (00:55 Uhr) in eine Wohnung ein. Es wurde 
Unterhaltungselektronik gestohlen. 

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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