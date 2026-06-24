Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bei Unfall verletzt

Mutmaßlich zu schnell war am Dienstag ein 25-Jähriger bei Göppingen unterwegs.

Ulm (ots)

Um 20 Uhr befuhr der 25-Jährige mit seinem BMW die Christian-Grüninger-Straße, von der Öde kommend, in Richtung Göppingen. Da er wohl deutlich zu schnell unterwegs war, geriet er zu weit nach links. Dann kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw mit 45-km/h Zulassung. Durch die Kollision erlitten der 15-jährige Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer in dem Leichtkraftfahrzeug Verletzungen. Auch der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle drei kamen zur Behandlung in Kliniken. Die Polizei Göppingen nahm die Ermittlungen zum Unfall auf. Da der Unfallverursacher mutmaßlich zu schnell fuhr, wird gegen ihn wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der Schaden am BMW wird auf 13.000 Euro, der am Leichtkraftfahrzeug der Marke Legier auf 17.000 Euro geschätzt.

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