PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schwerpunktkontrollen zu Radfahrern und E-Scootern: 53 Verstöße festgestellt

Meppen (ots)

Am 05.05.2026 führte die Polizei Meppen in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet durch. Kontrolliert wurde sowohl mobil als auch stationär im Bereich der mittleren und großen Einfallstraßen in und aus Richtung Innenstadt.

Hintergrund der Maßnahmen ist die weiterhin auffällige Missachtung von Verkehrsregeln durch Radfahrende sowie Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen. Trotz umfangreicher Präventionsarbeit zeigt sich nach polizeilicher Einschätzung keine nachhaltige Verbesserung der Situation. Insbesondere Fehlverhalten wie das Befahren von Radwegen in falscher Richtung ("Geisterradler") sowie die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt stellen weiterhin ein erhebliches Risiko dar.

Ziel der Kontrollen war neben der konsequenten Ahndung von Verkehrsverstößen auch die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Stärkung der polizeilichen Präsenz im Straßenverkehr.

Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt 53 Verkehrsverstöße festgestellt und überwiegend kostenpflichtig geahndet. Zudem wurden 23 verkehrserzieherische Gespräche mit Kindern geführt.

Darüber hinaus wurden vier Strafanzeigen gegen Nutzer bzw. Halter von Elektrokleinstfahrzeugen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Die Polizei kündigt auch weiterhin gezielte Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 12:27

    POL-EL: Papenburg - Tatverdächtigen nach räuberischer Erpressung festgenommen

    Papenburg (ots) - Nach der räuberischen Erpressung auf eine Spielhalle in der Flachsmeerstraße in Papenburg am 16. Dezember 2026 (siehe ursprüngliche Pressemitteilung*) ist es den Ermittlern des Polizeikommissariats Papenburg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück gelungen, den ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:59

    POL-EL: Rhede - Brand in Werkstatt eines Wohnhauses - Zwei Personen leicht verletzt

    Rhede (ots) - Am 05.05.2026 kam es gegen 15:59 Uhr an der Von-Galen-Straße in Rhede zu einem Brand in einer an ein Einfamilienhaus angrenzenden Werkstatt. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten die Bewohner kurz vor 16 Uhr starken Brandgeruch im gesamten Haus. Mehrere Brandmelder lösten aus. Bei der Nachschau stellten sie eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:57

    POL-EL: Emsbüren - Werkzeugdiebstähle aus Transportern

    Emsbüren (ots) - In Emsbüren kam es in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Diebstählen aus Firmenfahrzeugen. Im Zeitraum zwischen Montag, 04.05.2026, 15:30 Uhr, und Dienstag, 05.05.2026, 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände an der Bahnhofstraße gewaltsam Zugang zu zwei Transportern (Mercedes und Citroën). Aus den Fahrzeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren