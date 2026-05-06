Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schwerpunktkontrollen zu Radfahrern und E-Scootern: 53 Verstöße festgestellt

Meppen (ots)

Am 05.05.2026 führte die Polizei Meppen in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet durch. Kontrolliert wurde sowohl mobil als auch stationär im Bereich der mittleren und großen Einfallstraßen in und aus Richtung Innenstadt.

Hintergrund der Maßnahmen ist die weiterhin auffällige Missachtung von Verkehrsregeln durch Radfahrende sowie Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen. Trotz umfangreicher Präventionsarbeit zeigt sich nach polizeilicher Einschätzung keine nachhaltige Verbesserung der Situation. Insbesondere Fehlverhalten wie das Befahren von Radwegen in falscher Richtung ("Geisterradler") sowie die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt stellen weiterhin ein erhebliches Risiko dar.

Ziel der Kontrollen war neben der konsequenten Ahndung von Verkehrsverstößen auch die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Stärkung der polizeilichen Präsenz im Straßenverkehr.

Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt 53 Verkehrsverstöße festgestellt und überwiegend kostenpflichtig geahndet. Zudem wurden 23 verkehrserzieherische Gespräche mit Kindern geführt.

Darüber hinaus wurden vier Strafanzeigen gegen Nutzer bzw. Halter von Elektrokleinstfahrzeugen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Die Polizei kündigt auch weiterhin gezielte Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an.

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