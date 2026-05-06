Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Tatverdächtigen nach räuberischer Erpressung festgenommen

Papenburg (ots)

Nach der räuberischen Erpressung auf eine Spielhalle in der Flachsmeerstraße in Papenburg am 16. Dezember 2026 (siehe ursprüngliche Pressemitteilung*) ist es den Ermittlern des Polizeikommissariats Papenburg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück gelungen, den Tatverdächtigen festzunehmen.

Bereits einen Tag nach der Öffentlichkeitsfahndung ging ein entscheidender Zeugenhinweis bei der Polizei ein und führte nach umfangreichen Ermittlungen zu einem 38-jährigen Mann. Auf Beschluss des Amtsgerichts Osnabrück wurde noch am 16. April 2026 die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Der 38-Jährige befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung, jedoch stellten die Einsatzkräfte mutmaßliche Beweismittel sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde durch das Amtsgericht Osnabrück Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung erlassen. Der Beschuldigte wurde am 1. Mai 2026 in Papenburg festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

* https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6255505

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