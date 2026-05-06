Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Brand in Werkstatt eines Wohnhauses - Zwei Personen leicht verletzt

Rhede (ots)

Am 05.05.2026 kam es gegen 15:59 Uhr an der Von-Galen-Straße in Rhede zu einem Brand in einer an ein Einfamilienhaus angrenzenden Werkstatt. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten die Bewohner kurz vor 16 Uhr starken Brandgeruch im gesamten Haus. Mehrere Brandmelder lösten aus. Bei der Nachschau stellten sie eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss fest und lokalisierten den Brand in der Werkstatt.

Der 80-jährige Bewohner versuchte zunächst, das Feuer eigenständig mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr Rhede, die mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schließlich vollständig löschen und einen Vollbrand verhindern.

Der 80-Jährige und seine gleichaltrige Frau erlitten bei den Löschversuchen eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Brand und die Rauchentwicklung entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 40.000 Euro. Das Obergeschoss des Wohnhauses wurde durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen.

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