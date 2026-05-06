PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Brand in Werkstatt eines Wohnhauses - Zwei Personen leicht verletzt

Rhede (ots)

Am 05.05.2026 kam es gegen 15:59 Uhr an der Von-Galen-Straße in Rhede zu einem Brand in einer an ein Einfamilienhaus angrenzenden Werkstatt. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten die Bewohner kurz vor 16 Uhr starken Brandgeruch im gesamten Haus. Mehrere Brandmelder lösten aus. Bei der Nachschau stellten sie eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss fest und lokalisierten den Brand in der Werkstatt.

Der 80-jährige Bewohner versuchte zunächst, das Feuer eigenständig mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr Rhede, die mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schließlich vollständig löschen und einen Vollbrand verhindern.

Der 80-Jährige und seine gleichaltrige Frau erlitten bei den Löschversuchen eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Brand und die Rauchentwicklung entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 40.000 Euro. Das Obergeschoss des Wohnhauses wurde durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 08:57

    POL-EL: Emsbüren - Werkzeugdiebstähle aus Transportern

    Emsbüren (ots) - In Emsbüren kam es in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Diebstählen aus Firmenfahrzeugen. Im Zeitraum zwischen Montag, 04.05.2026, 15:30 Uhr, und Dienstag, 05.05.2026, 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände an der Bahnhofstraße gewaltsam Zugang zu zwei Transportern (Mercedes und Citroën). Aus den Fahrzeugen ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:54

    POL-EL: Hilkenbrook - Diebstahl am Heimathaus

    Hilkenbrook (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 26.04.2026, 16:00 Uhr, und Samstag, 02.05.2026, 09:00 Uhr kam es an der Hauptstraße in Hilkenbrook zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Remise des Heimathauses. Aus dem Inneren wurden ein Laubsauger sowie eine elektrische Heckenschere entwendet. Zudem entwendeten die Täter von der Fassade ein etwa zwei Meter langes ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:52

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter - Radfahrer leicht verletzt

    Nordhorn (ots) - Am 05.05.2026 kam es gegen 22:00 Uhr am Gildehauser Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer den Geh- und Radweg in falscher Fahrtrichtung stadteinwärts. Im Bereich der Einmündung zur Daimlerstraße übersah er einen wartenden 30-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren