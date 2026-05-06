Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Werkzeugdiebstähle aus Transportern

Emsbüren (ots)

In Emsbüren kam es in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Diebstählen aus Firmenfahrzeugen.

Im Zeitraum zwischen Montag, 04.05.2026, 15:30 Uhr, und Dienstag, 05.05.2026, 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände an der Bahnhofstraße gewaltsam Zugang zu zwei Transportern (Mercedes und Citroën). Aus den Fahrzeugen wurden jeweils mehrere Werkzeuge entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

In einem weiteren Fall verschafften sich unbekannte Täter zwischen Montag, 04.05.2026, 20:30 Uhr, und Dienstag, 05.05.2026, 12:00 Uhr an der Dahlinstraße gewaltsam Zugang zu einem VW-Firmentransporters und entwendeten ebenfalls Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird derzeit geprüft.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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