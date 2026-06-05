Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnung im Herdringer Industriegebiet

Arnsberg (ots)

Zwischen dem 16. Mai und dem 4. Juni sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Wiebelsheidestraße eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu der Erdgeschosswohnung. An der Eingangstür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die Täter durchsuchten anschließend mehrere Räume. Schränke und Schubladen wurden geöffnet und Gegenstände durchwühlt. Der oder die bislang Täter konnten unerkannt mit ihrer Beute flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und Spuren gesichert.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen dem 16. Mai und dem 4. Juni verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wiebelsheidestraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 / 90 200 zu melden.

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