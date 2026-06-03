Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdächtiger Pkw und mutmaßlich gefälschte Kennzeichen in Neheim festgestellt

Arnsberg (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Asternwinkel in Arnsberg haben Einsatzkräfte am Dienstag einen Mann in einem geparkten Auto angetroffen, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Zeugen hatten die Polizei verständigt, weil sich eine Person auf dem Fahrersitz eines Fahrzeugs befand und auf Ansprache kaum reagierte. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 43-jährigen Arnsberger, der auf dem zurückgelehnten Fahrersitz des am Straßenrand geparkten Opel Corsa schlief. Der Mann reagierte erst nach mehrfacher Ansprache und wirkte stark beeinträchtigt.

Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Polizisten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen bereits außer Betrieb gesetzt worden waren. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass die angebrachten Zulassungs- und Prüfplaketten gefälscht sein könnten. Die Kennzeichen waren darüber hinaus nicht für das kontrollierte Fahrzeug ausgegeben worden.

Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegenstand der Ermittlungen sind unter anderem der Verdacht der Urkundenfälschung sowie Verstöße gegen zulassungs- und steuerrechtliche Vorschriften.

Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen fanden die Beamten außerdem ein Behältnis mit einer weißen pulverförmigen Substanz auf. Hierzu wurde eine gesonderte Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Ob der Mann das Fahrzeug zuvor geführt hat, konnte bislang nicht nachgewiesen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat übernommen.

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