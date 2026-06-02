Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: PoliTour der Polizei HSK: Gemeinsam unterwegs für mehr Sicherheit

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Hochsauerlandkreis (ots)

Motorradfahren bedeutet Freiheit, Gemeinschaft und die Freude an kurvenreichen Straßen. Gerade das Sauerland zählt zu den beliebtesten Motorradregionen Nordrhein-Westfalens.

Damit diese Leidenschaft möglichst sicher erlebt werden kann, bietet die Polizei Hochsauerlandkreis erstmals eine PoliTour an. Am Samstag, 20. Juni 2026, begleiten erfahrene Polizei-Biker Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer auf einer rund 180 Kilometer langen Tour durch das Sauerland.

Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Fahrerfahrungen, der persönliche Austausch und praktische Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Teilnehmenden erwartet keine Belehrung, sondern ein offener Dialog unter Motorradfahrenden.

Die Verkehrsunfallanalyse zeigt, dass Motorradfahrende zwar vergleichsweise selten an Verkehrsunfällen beteiligt sind, die Unfallfolgen jedoch häufig besonders schwer ausfallen. Genau hier setzt die PoliTour an: Ziel ist es, Gefahren frühzeitig zu erkennen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen.

Die Polizei Hochsauerlandkreis bietet deshalb in diesem Jahr erstmals eine PoliTour an. Am Samstag, 20. Juni 2026, laden wir zu einer begleiteten Motorradtour ein.

Treffpunkt ist um 9:30 Uhr in Arnsberg-Hüsten, Arnsberger Straße 11 - 26, auf dem Kirmesplatz.

Die Tour richtet sich an Bikerinnen und Biker jeden Alters - ob langjährige Fahrerinnen und Fahrer oder Wiedereinsteiger. Im Vordergrund stehen gemeinsames Motorradfahren, Erfahrungsaustausch und konkrete Hinweise für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Auf der rund 180 Kilometer langen Strecke werden zwei Stationen angefahren. An einer Station wird ein Unfallschwerpunkt sehr anschaulich thematisiert. Dabei stehen Unfallursachen, typische Gefahrensituationen und der gemeinsame Gedankenaustausch im Mittelpunkt.

An einer weiteren Station stellt die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei unter anderem Airbag-Westen vor. Die Teilnehmenden können selbst erleben, wie sich das Tragen einer solchen Weste am Körper anfühlt und was beim Auslösen passiert. Eine Airbag-Weste kann im Ernstfall ein entscheidender Sicherheitsfaktor sein.

Vor Ort besteht bei Kaffee und Kuchen außerdem die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Polizeirat Victor Ocansey, Direktionsleiter Verkehr der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, sagt: "Unsere PoliTour ist ein neuer Baustein für mehr Verkehrssicherheit. Während bei Schwerpunktkontrollen der Dialog und gefährliche Verstöße im Mittelpunkt stehen, setzt die PoliTour auf gemeinsame Fahrerfahrungen, Austausch und echte Benzingespräche auf Augenhöhe - von Polizei-Bikern mit Freizeit-Bikern."

Die PoliTour findet im öffentlichen Straßenverkehr statt. Die Teilnahme erfolgt eigenverantwortlich. Es gelten die Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung; Sonderrechte bestehen nicht. Das Fahren in der Gruppe erfordert besondere Aufmerksamkeit. Deshalb werden die Teilnehmenden vor Fahrtbeginn zu den wichtigsten Verhaltensregeln für Gruppenfahrten informiert.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 40 Motorräder begrenzt. Aufgrund der Streckenführung und des vorgesehenen Fahrtempos ist eine Teilnahme mit Leichtkrafträdern leider nicht möglich.

Anmeldung

Interessierte können sich bis Sonntag, 14. Juni 2026, per E-Mail anmelden unter: PoliTour.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Für die organisatorische Planung benötigen wir folgende Angaben:

Vor- und Zuname, Alter und Geburtsdatum, Führerscheindaten Klasse 1 beziehungsweise A mit Ausstellungsdatum, Marke und Typ des Motorrades und PS-Zahl, E-Mail-Adresse sowie Mobilnummer.

Eine Rückmeldung der Polizei HSK wird schnellstmöglich und spätestens bis Mittwoch, 17. Juni 2026, per E-Mail versendet. Mit der Zusage erhalten die Teilnehmenden einen Hinweiszettel, der unterschrieben zurückgesandt werden muss. Alternativ kann dieser auch am Veranstaltungstag vor Beginn der Tour abgegeben werden.

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