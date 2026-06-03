Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Firmenfahrzeug in Hüsten entwendet - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Hüsten ein hochwertiger Geländewagen entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand der weiße Toyota Land Cruiser (Baujahr 2023) mit dem amtlichen Kennzeichen HSK-HN 159 auf einem Gehweg im Bereich der Lucienstraße gegenüber eines Geschäftes an der Bruchhausener Straße. Der Fahrzeughalter hatte den Wagen am Montagabend gegen 19 Uhr dort abgestellt und verschlossen.

Als er am Dienstagmorgen gegen 5:45 Uhr zu seinem Geschäft zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug verschwunden war. Die Ermittlungen zur Tat und zum Verbleib des Fahrzeugs dauern an. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bruchhausener Straße oder der Lucienstraße beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Toyota Land Cruiser machen können, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 / 90 200 zu melden.

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