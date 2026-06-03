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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Autos beschädigt - Polizei prüft Zusammenhang und sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Unbekannte haben am Dienstag, den 02. Juni, mehrere geparkte Fahrzeuge in Hüsten beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen den Taten.

In der Straße "Schützenwerth" in Hüsten wurden an drei geparkten Fahrzeugen jeweils zwei Reifen beschädigt. Die Fahrzeuge standen am Fahrbahnrand. Bei der Tatortaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten an den platten Reifen Einstich- beziehungsweise Schnittstellen fest. Ein Zeuge hatte sein Fahrzeug gegen 01:00 Uhr unbeschädigt abgestellt. Gegen 06:00 Uhr wurden die Schäden bemerkt.

Weitere gleichgelagerte Sachbeschädigungen wurden am Dienstagnachmittag auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Kleinbahnstraße am Bahnhof Neheim-Hüsten festgestellt. Dort wurden an mindestens zwei Fahrzeugen jeweils die rechten Vorder- und Hinterreifen beschädigt. Auch hier konnten die Polizeibeamten mehrere Zentimeter lange Einstich- beziehungsweise Schnittstellen an den Reifen feststellen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden mindestens fünf Fahrzeuge beschädigt. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise und der zeitlichen Nähe der Taten prüft die Polizei, ob die Sachbeschädigungen miteinander in Zusammenhang stehen.

Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag oder im Verlauf des Dienstags verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Straße "Schützenwerth" oder des Park-and-Ride-Parkplatzes an der Kleinbahnstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90 200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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