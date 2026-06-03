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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Neheim

Arnsberg (ots)

Am späten Abend des 01.06.2026 um 23:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Mendener Straße in Neheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt zu dem Wohngebäude. Die Wohnungsinhaberin bemerkte in der Folge einen lauten Knall, konnte zunächst jedoch keine Auffälligkeiten feststellen. Derzeit ist nicht bekannt, ob die unbekannten Täter etwas entwendeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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