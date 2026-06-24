Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch- Nicht aufgepasst

Beim Rangieren stieß am Dienstag in Steinheim am Albuch ein Lkw mit einem geparkten Auto zusammen.

Ulm (ots)

Um 11.30 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit seinem MAN Laster in der Zeppelinstraße. Dort musste er wohl hin- und herrangieren. Dabei stieß der Lkw gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Passat einer 46-Jährigen. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Der Sachschaden am Auto wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Am Lkw entstand offenbar kein Schaden.

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