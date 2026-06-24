Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz/A7 - Lkw brennt

Am Dienstag geriet ein Iveco-Lkw auf der A7 in Richtung Würzburg in Brand.

Ulm (ots)

Ein 62-Jähriger war gegen 10 Uhr mit seinem polnischen Lkw auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Verkehrsteilnehmer erkannten bei dem fahrenden Lkw Rauch und Flammen. Auch der Lkw-Fahrer sah das und fuhr geistesgegenwärtig am Rasthof Härtsfeld von der Autobahn runter. Eine Streife des Verkehrsdienstes Heidenheim wurde verständigt und stellte den Lkw wenig später auf dem Parkplatz fest. Der Fahrer konnte zum Glück den Kleinbrand auf der Ladefläche des Lkw mit einem Feuerlöscher selbst löschen. Die Feuerwehr Heidenheim war mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort und führte mittels Wärmebildkamera eine Nachkontrolle durch. Den ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand wohl aufgrund eines technischen Defektes am Luftfahrwerk des Lkw aus. Da dies nicht mehr funktionstüchtig war, wurde dem ausländischen Lkw die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer kümmerte sich um einen Abschlepper. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe am Lkw ist noch unklar. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

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