Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal - Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Am Mittwoch stoppte die Polizei einen 29-jährigen Raser bei Ehingen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete den schwarzen Seat Leon gegen 7.50 Uhr. Der soll auf der B311 zwischen Riedlingen und Ehingen rücksichtslos unterwegs gewesen sein. Trotz Gegenverkehr überholte er das Auto der Zeugin. Direkt vor ihr soll der Fahrer wieder eingeschert und stark abgebremst haben. Um einen Unfall zu vermeiden, musste die Zeugin ebenfalls stark bremsen. Im Anschluss überholte der schwarze Seat weitere Laster und gefährdete weitere Verkehrsteilnehmer. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr er weiter. Die Polizei fahndete nach dem Fahrzeug und konnte den 29-jährigen Fahrer bei Ehingen stoppen. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht Zeugen, die von dem 29-Jährigen gefährdet wurden.

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