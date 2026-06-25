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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Essen auf Herd vergessen
Glimpflich verlief ein Einsatz am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Einsatzkräfte rückten gegen 7.15 Uhr an den Berliner Platz aus. In einer Wohnung wurde eine Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür. In der Küche war auf dem eingeschalteten Herd ein Topf mit Essen. Der wurde von den Bewohnern offensichtlich vergessen. Die waren nicht zu Hause. Ein nennenswerter Sachschaden entstand glücklicherweise nicht.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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