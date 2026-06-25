Ulm (ots) - Wie die Polizei berichtet, trat um 4.40 Uhr ein Unbekannter an den SB-Eierautomat in der Dorfstraße heran. Dort hebelte er den Automaten auf und entnahm die Geldkassette. Einen niedrigen dreistelligen Betrag soll sich im Automat befunden haben, so die Polizei. Die ermittelt nun und sicherte Spuren. Ein ...

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