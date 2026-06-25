Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Verkaufsautomat aufgebrochen

Bargeld erbeutete ein Unbekannter am Mittwoch in Uttenweiler.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, trat um 4.40 Uhr ein Unbekannter an den SB-Eierautomat in der Dorfstraße heran. Dort hebelte er den Automaten auf und entnahm die Geldkassette. Einen niedrigen dreistelligen Betrag soll sich im Automat befunden haben, so die Polizei. Die ermittelt nun und sicherte Spuren. Ein Überwachungsvideo gibt den Beamten erste Hinweise auf den Täter. Eine männliche Person, ca. 175 bis 180 cm groß und schlank soll an dem Automaten hantiert haben. Der Unbekannte war schwarz gekleidet. Er trug eine kurze Hose sowie Badschlappen und weiße Socken. Außerdem soll er Handschuhe getragen haben. Die Ermittler schätzen den Sachschaden am Automat auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07371/938-0 zu melden.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731 188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

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