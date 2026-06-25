Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Brand in Wohnhaus

In der Nacht auf Donnerstag erlitten mehrere Personen bei einem Brand in Ehingen-Schlechtenfeld Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 1 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Ortsstraße nach Schlechtenfeld aus. Dort brach in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Kurz darauf stand das Gebäude in Vollbrand. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich eine Familie mit fünf Personen in dem Gebäude. Sie alle konnten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude selber verlassen. Ein 64-Jähriger erlitt schwere Verbrennungen und kam mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Die vier weiteren Bewohner kamen mit leichten Verletzungen in Kliniken, da sie Rauchgas eingeatmet hatten und teils leichte Verbrennungen erlitten. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden an.

Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist bislang noch völlig unklar. Der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und über 100 Personen im Einsatz.

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