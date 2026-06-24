Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Kind unsittlich berührt

Am Dienstag soll ein Mann in einem Freibad in Laupheim ein sechsjähriges Mädchen begrapscht haben.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich am Abend im Freibad in der Lange Straße. Gegen 18.50 Uhr hielt sich ein sechsjähriges Kind im Außenschwimmbecken auf. Dort soll ein 46-Jähriger das Mädchen unsittlich berührt haben. Das Kind vertraute sich umgehend seinen Eltern an.

Die Polizei Laupheim nahm den Verdächtigen vorläufig fest und verbrachte ihn für weitere Maßnahmen auf ein Revier. Die Kriminalpolizei Biberach ermittelt nun dem Verdacht eines Sexualdelikts gegen den 46-Jährigen.

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