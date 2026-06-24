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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Kind unsittlich berührt
Am Dienstag soll ein Mann in einem Freibad in Laupheim ein sechsjähriges Mädchen begrapscht haben.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich am Abend im Freibad in der Lange Straße. Gegen 18.50 Uhr hielt sich ein sechsjähriges Kind im Außenschwimmbecken auf. Dort soll ein 46-Jähriger das Mädchen unsittlich berührt haben. Das Kind vertraute sich umgehend seinen Eltern an.

Die Polizei Laupheim nahm den Verdächtigen vorläufig fest und verbrachte ihn für weitere Maßnahmen auf ein Revier. Die Kriminalpolizei Biberach ermittelt nun dem Verdacht eines Sexualdelikts gegen den 46-Jährigen.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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