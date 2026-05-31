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Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Brand einer kleinen Vegetationsfläche - 30.05.2026

Reichenau (ots)

Einsatzzeit: 23:15 Uhr bis 23:57 Uhr

Datum: 30.5.2026 Einsatzkräfte: 15 Fahrzeuge: LF10, LF8/6

Die Feuerwehr wurde am späten Abend zu einem gemeldeten Kleinbrand im Außenbereich alarmiert. Beim Eintreffen brannte auf einer offenen Fläche eine kleinere Menge trockenes Vegetationsmaterial. Das Feuer hatte sich bereits auf eine Fläche von etwa 10 × 5 Metern ausgebreitet. Ein Trupp unter Atemschutz nahm umgehend ein C‑Rohr zur Brandbekämpfung vor. Parallel wurde die Wasserversorgung über eine nahegelegene Leitung aufgebaut. Die Einsatzstelle wurde mittels Lichtmast ausgeleuchtet, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Das brennende Material wurde im Anschluss mit Dunghaken und Gabeln auseinandergezogen, um verbliebene Glutnester abzulöschen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Nach rund 40 Minuten war der Einsatz beendet und die Kräfte konnten wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Christian Zieten
Telefon: +497534 2710408
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-reichenau.de
www.feuerwehr-reichenau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell

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