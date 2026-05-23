Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Kleinbrand im Freien rasch unter Kontrolle - 21.05.2026

Reichenau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr wurde am späten Donnerstagabend zu einem gemeldeten Flächenbrand im Freien alarmiert. Bereits auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass das Feuer durch aufmerksame Passanten weitgehend abgelöscht werden konnte. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Eine kleinere Wiesen- bzw. Ackerfläche von rund 16 Quadratmetern war in Brand geraten. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich, da keine offenen Flammen oder größere Glutnester mehr festgestellt werden konnten. Die Einsatzstelle wurde kontrolliert und anschließend an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben.

Einsatzzeit: 22:58 Uhr bis 23:21 Uhr

Einsatzkräfte: 13 Fahrzeuge: LF10, MZF

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