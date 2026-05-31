Freiwillige Feuerwehr Reichenau
FW Reichenau: Kleinbrand im Außenbereich - 27.05.2026
Reichenau (ots)
Einsatzzeit: 18:29 Uhr bis 19:00 Uhr
Datum: 27.05.2026 Einsatzkräfte: 11 Fahrzeuge: LF10
Die Feuerwehr wurde am frühen Abend durch die Leitstelle zu einem gemeldeten Kleinbrand im Außenbereich alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich um ein kontrolliertes Gartenfeuer handelte das durch den Besitzer beaufsichtigt wurde. Zur Absicherung war ein Gartenschlauch bereitgelegt. Da keine Gefahr der Ausbreitung bestand und keine weitere Gefährdung vorlag, war kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. Nach einer kurzen Kontrolle der Situation konnten die Kräfte wieder einrücken.
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