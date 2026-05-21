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Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Rauchentwicklung aus Gebäude - 20.05.2026

Reichenau (ots)

Die Integrierte Leitstelle alarmierte die Freiwillige Feuerwehr am Abend zu einem Brandeinsatz mit gemeldeter Rauchentwicklung aus einem Gebäude im Gemeindegebiet. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte wurde die Lage an der Einsatzstelle umgehend erkundet und die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eingeleitet. Alle Personen hatten das Gebäude bereits verlassen. Der Brand konnte durch einen gezielten Innenangriff unter umluftunabhängigen Pressluftatmern schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung im Gebäude verhindert werden. Danach stand die Kontrolle des betroffenen Bereichs sowie das Sicherstellen des Brandschutzes im Vordergrund. Mit vor Ort waren Einsatzkräfte des DRK Reichenau, der Feuerwehr Konstanz mit der Drehleiter, des Rettungsdienstes sowie der Polizei. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte direkt an der Einsatzstelle tätig; weitere 9 Einsatzkräfte hielten sich in Bereitschaft. Der Einsatz konnte nach Abschluss aller Maßnahmen beendet werden. Einsatzende war um 21:55 Uhr.

Einsatzzeit: 18:44 Uhr bis 21:55 Uhr

Einsatzkräfte: 28 vor Ort, 9 in Bereitschaft Fahrzeuge: LF8/6, LF10/6, MZF, GW-T, DLK

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Christian Zieten
Telefon: +497534 2710408
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-reichenau.de
www.feuerwehr-reichenau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell

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