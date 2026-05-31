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Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Türnotöffnung nach medizinischem Notfall - 25.05.2026

Reichenau (ots)

Einsatzzeit: 23:34 Uhr bis 00:17 Uhr

Datum: 25.05.2026 Einsatzkräfte: 19 Fahrzeuge: Funkzentrale, LF10

--- Einsatzbericht Die Feuerwehr wurde in den späten Abendstunden zu einer gemeldeten Türnotöffnung alarmiert. Vor Ort lag ein medizinischer Notfall vor, bei dem ein Zugang zu einer Wohnung im Obergeschoss erforderlich war. Nach kurzer Erkundung wurde der Zugang über eine alternative Einstiegsmöglichkeit geschaffen. In der Wohnung wurde eine hilflose Person vorgefunden. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Im Anschluss unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst beim patientenschonenden Transport über das Treppenhaus. Die Wohnung wurde nach Abschluss der Maßnahmen an eine berechtigte Kontaktperson übergeben. Der Einsatz war nach rund 43 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Christian Zieten
Telefon: +497534 2710408
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-reichenau.de
www.feuerwehr-reichenau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell

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