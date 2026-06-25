Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal/B311 - Raser gestoppt

Mehrere Autofahrende fuhren am Mittwoch bei Obermarchtal deutlich zu schnell.

Ulm (ots)

Zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr kontrollierten Polizisten den Verkehr auf der B311 bei Untermarchtal. Dabei führte die Polizei auch Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 100 km/h wurden sieben Autofahrende mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Darunter ein 33-Jähriger mit seinem Mercedes. Der Mann fuhr außerorts mit 144 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 320 Euro. Dazu bekommt er zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Auch sieben weitere Fahrende müssen wegen zu schnellem Fahren mit Anzeigen rechnen. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen lagen zwischen 21 km/h und 27 km/h.

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