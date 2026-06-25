Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrer verletzt sich leicht

Über den Lenker flog ein 59-Jähriger am Mittwoch in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr fuhr der Radfahrer in der Saulgauer Straße. Der Mann war in Richtung Kolpingstraße unterwegs. Laut einem Zeugen flog der Radler plötzlich über den Lenker und stürzte auf die Straße. Dabei zog sich der 59-Jährige zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. An dem Fahrradlenker hatte sich wohl eine Tasche befunden. Die Polizei geht davon aus, dass sich diese während der Fahrt in den Speichen des Vorderrades verwickelte und es deshalb zum Sturz kam. Der Sachschaden an dem Trekkingrad blieb mit rund 150 Euro gering.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

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