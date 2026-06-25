PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen NACHTRAG UND KORREKTUR - Brand in Wohnhaus
In der Nacht auf Donnerstag erlitten mehrere Personen bei einem Brand in Ehingen-Schlechtenfeld Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 1 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Ortsstraße nach Schlechtenfeld aus (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6301657).

Entgegen unserer ersten Meldung gelang es dem 64-Jährigen nicht, das brennende Wohnhaus selbst zu verlassen. Der Mann musst durch die Feuerwehr mit einer Leiter aus dem Gebäude gerettet werden. Anschließend kam er mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik.

Bei den weiteren leicht verletzten Personen handelt es sich um eine 56-jährige Frau sowie drei Männern im Alter von 59, 24 und 25 Jahren.

++++1203749

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren