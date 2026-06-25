Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen NACHTRAG UND KORREKTUR - Brand in Wohnhaus

In der Nacht auf Donnerstag erlitten mehrere Personen bei einem Brand in Ehingen-Schlechtenfeld Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 1 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Ortsstraße nach Schlechtenfeld aus (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6301657).

Entgegen unserer ersten Meldung gelang es dem 64-Jährigen nicht, das brennende Wohnhaus selbst zu verlassen. Der Mann musst durch die Feuerwehr mit einer Leiter aus dem Gebäude gerettet werden. Anschließend kam er mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik.

Bei den weiteren leicht verletzten Personen handelt es sich um eine 56-jährige Frau sowie drei Männern im Alter von 59, 24 und 25 Jahren.

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