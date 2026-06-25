Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgänger angefahren und weitergefahren

Ein Unbekannter entfernte sich am Mittwoch in Ulm von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Gegen 7.50 Uhr belud ein 43-Jähriger sein Fahrzeug im Bereich "In der Wanne" / "Am Bleicher Hag". Ein bislang unbekannter weißer Transporter streifte beim Vorbeifahren den 43-Jährigen. Der rechte Außenspiegel klappte dabei ein. Der Verursacher fuhr einfach weiter und bog an der Lupferbrücke nach links ab. Bei dem Unfall erlitt der Mann leichte Verletzungen. Die Polizei (Tel. 0731/188-3812) sucht nun nach dem Unfallfahrer. Der war mit einem weißen Transporter unterwegs. Im hinteren Bereich befand sich am Fahrzeug ein rotes Rechteck. Vom Verursacherfahrzeug ist das Teilkennzeichen HDH-AC ??? bekannt.

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