Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Motorrad kracht mit Radfahrer zusammen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Radler in Schwendi wurde ein 60-Jähriger verletzt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war kurz vor 15.45 Uhr ein Motorradfahrer auf der L280/Biberacher Straße von Schwendi in Richtung Schönebürg unterwegs. Ein 60-Jähirger wollte mit seinem Rennrad die Straße in Richtung Dietenbronn überqueren. Dabei achtete der Senior wohl nicht auf die Vorfahrt des Bikers. Der 52-Jährige versuchte noch durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Dennoch kam es zu einem Kontakt zwischen den Beteiligten und der Radler stürzte auf die Straße. Noch bevor der Motorradfahrer wenden konnte, rappelte sich der Radler wieder auf und radelte wohl im Schockzustand zur nahegelegenen DRK-Rettungswache in die Bahnhofstraße. Und das trotz stark blutender Wunde. Von dort aus kam er nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik. Auch der Biker erlitt wohl leichte Verletzungen. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden an dem Triumph Motorrad wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Am Fahrrad entstand wohl kein Schaden.

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