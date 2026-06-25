Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Kein Führerschein

Am Mittwoch stoppte die Polizei einen motorisierten Rollerfahrer in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Streife des Verkehrsdienstes Laupheim den Zweiradfahrer in der Biberacher Straße Höhe Am Käppele. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 56-Jährige keinen Führerschein für das Kleinkraftrad besaß. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Seinen Roller musst er nach Hause schieben.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei führt rund um die Uhr Kontrollen durch, um für die Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Wer ein Kraftfahrzeug führen will, braucht meist einen Führerschein. Das setzt voraus, das Fahren gelernt zu haben und dafür geeignet zu sein. Denn das Führen von Kraftfahrzeugen ist grundsätzlich gefährlich. Das zeigen allein die vielen Verkehrsunfälle, die täglich auf den Straßen passieren. Um diese Gefahren auch in Zukunft zu mindern, wird die Polizei ihre Kontrollen fortsetzen.

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