Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Widerstand mit nacktem Mann; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Nackter Mann widersetzt sich der Polizei

Am frühen Samstagmorgen ist es in einem Schnellrestaurant in der Max-Eyth-Straße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gegen 01.40 Uhr wurde die Polizei zu einem aggressiven und volltrunkenen 37-jährigen Kunden gerufen, der den innerbetrieblichen Ablauf des Schnellrestaurants erheblich störte. Vor Ort entkleidete sich der Störer und baute sich in einer drohenden Haltung gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten auf. Unter Zuhilfenahme von einfacher körperlicher Gewalt konnte der Aggressor, der erheblichen Widerstand leistete, in Gewahrsam genommen werden. Zudem beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Beschimpfungen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Oberesslingen (ES): Mit Lkw über Fuß gefahren

Bei einem Arbeitsunfall am Freitagabend ist eine Person schwer verletzt worden. Der 37-Jährige Mitarbeiter einer ansässigen Firma befand sich gegen 19.00 Uhr gemeinsam mit mehreren Personen in der Halle eines Fahrzeugprüfstandes in der Zeppelinstraße. Als die Prüfung eines 26-Tonners beendet war, wollte der 57-jährige Fahrzeuglenker das Fahrzeug aus der Halle fahren. Hierbei fuhr er dem danebenstehenden Geschädigten über den Fuß. Der 37-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Fuß und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum nach Stuttgart verbracht.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Motorradunfall mit schwerverletzter Person

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern, durch den einer der Fahrer schwer verletzt wurde, hat sich am Freitagabend gegen 17.40 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 74-jähriger KTM-Fahrer die Rosenstraße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Einmündung Gaisgasse ordnete er sich mittig ein, um nach links in diese einzubiegen. Ein 21-jähriger Suzuki-Fahrer überholte ihn währenddessen linksseitig. Infolge des Überholvorgangs wurde die Hand des 74-Jährigen zwischen seinem Lenker und der Gepäckaufnahme des überholenden Motorrads eingeklemmt, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Der Suzuki-Fahrer machte während der Unfallaufnahme als Ursache technische Mängel an seinem Fahrzeug geltend. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde deshalb das Motorrad des 21-Jährigen durch die eingesetzten Beamten mit dem Ziel der technischen Überprüfung beschlagnahmt. Der KTM-Fahrer wurde durch den eingesetzten Rettungswagen zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Neuffen (ES): Frontalunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Freitag, gegen 20.35 Uhr, ist es in der Neuffener Steige zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw im Begegnungsverkehr gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Beuren die Steige abwärts in Richtung Neuffen. Hierbei brach ihm vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers das Hinterrad seines 125er Kraftrades aus, woraufhin er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und auf die Gegenspur geriet. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia zusammen. Es entstand durch die Kollision ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Der verunglückte Motorradfahrer kam leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 36 Jahre alte Fahrerin des Pkw blieb unverletzt.

Mössingen (TÜ): Verkehrsunfall unter Einfluss berauschender Mittel

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, ist es in der Freiherr-vom-Stein Straße zu einer Kollision zwischen einem Mercedes-Benz und einer Betonmauer gekommen. Der 25-jährige Fahrzeugführer war von Belsen in Fahrtrichtung Mössingen unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und infolge dessen ein Verkehrszeichen überfuhr. Im weiteren Verlauf prallte er gegen eine dortige Betonmauer und kam schlussendlich auf dem Gehweg zum Stehen. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht, weshalb er zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht wurde. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu beseitigen, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Schäden am Verkehrsschild und der Betonmauer belaufen sich auf etwa 1.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte zudem festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer zum Zeitpunkt der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, weshalb führerscheinrechtliche Maßnahmen getroffen wurden. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Burladingen (ZAK): Im Einmündungsbereich Pkw übersehen

Zwei verletzte Personen und ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag bei Melchingen. Die 51-jährige Lenkerin eines BMW X1 befuhr gegen 13.00 Uhr die L385, als von einem dortigen Feldweg ein Renault Trafic die Fahrbahn kreuzte ohne den bevorrechtigten Verkehr zu beachten. In Folge der Kollision wurde das Fahrzeug des 26-jährigen Unfallverursachers in den Graben abgewiesen, der BMW drehte sich um die eigene Achse. Die beiden Fahrzeugbeteiligten wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 15.000 Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften in die Unfallaufnahme eingebunden.

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen sind die Folge eines Übersehens einer bevorrechtigten Motorradlenkerin am Freitagnachmittag. Gegen 14.30 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle durch einen Emergency Call über einen Verkehrsunfall auf der L 442 zwischen Neuweiler und Albstadt-Tailfingen informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand leitete der 89-jährige Unfallverursacher einen Abbiegevorgang nach links ein und übersah hierbei die ordnungsgemäß entgegenkommende, bevorrechtigte 31-jährige Motorradfahrerin, welche durch das Fehlverhalten eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Durch den Aufprall wurde die Dame über das Fahrzeugdach geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu Fall. Die Motorradlenkerin wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Verbindungsstraße von Tailfingen nach Neuweiler war während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Albstadt übernommen

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