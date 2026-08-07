Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Sturz durch Oberlicht; Brand; Einbruch; Angriff auf Polizeibeamte

Reutlingen (ots)

Ostfildern-Scharnhausen (ES): Kollision zwischen E-Scooter und Fußgängerin

Leicht verletzt wurden eine Fußgängerin und ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, gegen 21.50 Uhr, in der Körschtalstraße. Eine 69-Jahre alte Frau war mit drei weiteren Personen auf dem Gehweg der Körschtalstraße unterwegs und wollte über die Straße auf den gegenüberliegenden Fußweg wechseln. Dabei wurde sie von einem E-Scooter touchiert, dessen 14 Jahre alter Fahrer auf der Fahrbahn in Richtung Nellinger Straße unterwegs war. In der Folge stürzten beide auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Jugendliche lehnte eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ab. Der Sachschaden an seinem Elektroroller fiel mit geschätzten rund 50 Euro überschaubar aus. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Durch Oberlicht gebrochen

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge schwer verletzt wurde ein Jugendlicher am Donnerstagabend in der Aichelbergstraße. Der 14-Jährige war gegen 18.25 Uhr auf das Dach der dortigen Schule geklettert, um einen Ball herunter zu holen. Auf dem Dach brach er durch ein Oberlicht und stürzte in einem Lichtschacht mehrere Meter tief ins Gebäude. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in der Folge zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Gegen 15.45 Uhr befuhr ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Fiat die Verbindungsstraße von der K 1236 herkommend in Richtung eines Golfplatzes. Beim Linksabbiegen auf den dortigen Parkplatz übersah der Senior offenbar einen entgegenkommenden, 64-jährigen Motorradfahrer. In der Folge kollidierte dieser frontal mit dem Auto, wobei er gegen die Windschutzscheibe geworfen und in den Grünstreifen abgewiesen wurde. Die Kawasaki blieb in der Zufahrt zum Parkplatz liegen. Der 64-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Senior war unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Plochingen (ES): Brand auf Parkhausdach (Zeugenaufruf)

Aus noch unbekannter Ursache ist auf dem begrünten Dach eines Parkhauses in der Urbanstraße am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Gegen 16.50 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu dem Gebäude aus, nachdem mehrere Zeugen ein dortiges Feuer mit entsprechender Rauchentwicklung gemeldet hatten. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Brandausdehnung bereits mehrere hundert Quadratmeter betraf. Durch eine Streifenwagenbesatzung wurden erste Löschmaßnahmen ergriffen. Die Feuerwehr löschte die Flammen vollends. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Auswirkungen auf die Fahrzeuge im Parkhaus hatte der Brand ebenso nicht. Der entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07153/307-0 beim Polizeiposten Plochingen zu melden. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Einbruch in Juwelier

Ein Juwelier in einem Einkaufszentrum in der Stuttgarter Straße ist am frühen Freitagmorgen ins Visier von mehreren Kriminellen geraten. Gegen 3.30 Uhr verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zutritt zum Gebäude und schlugen danach die Glastür eines Juweliergeschäfts ein. Im Inneren entwendeten die Unbekannten diversen Schmuck. Die Täter konnten trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Nach Sturz ins Krankenhaus gebracht

Eine Seniorin musste nach einem Sturz am Donnerstagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau fuhr gegen 19.15 Uhr mit ihrem Fahrrad aus einer Einfahrt in der Rechbergstraße und kam hierbei wohl aufgrund einer Unebenheit zu Fall. Aufgrund ihrer beim Sturz erlittenen Verletzungen kam die Seniorin zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Meßstetten (ZAK): Polizeibeamte angegriffen

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein 42-Jähriger nach einem Vorfall am Donnerstagabend in der Friedrich-List-Straße verantworten. Gegen 20.40 Uhr war die Polizei zu Streitigkeiten vor einem Wohnhaus gerufen worden. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der beteiligte 42-Jährige sofort unzugänglich und lief wild und aggressiv gestikulierend auf die Beamten zu, sodass er zu Boden gebracht und mit Handschließen gefesselt werden musste. Dagegen leistete er heftigen Widerstand. Auch im weiteren Verlauf ließ sich der Mann nicht beruhigen, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Beim Transport randalierte er weiter im Streifenwagen, trat nach den Polizeibeamten, beleidigte und bedrohte sie. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde er zur Behandlung seiner Blessuren ins Krankenhaus gebracht, wo er auch eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Mann sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

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