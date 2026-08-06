Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Bei Unfall leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Pkw-Lenkerin hat sich am Donnerstagvormittag auf der B 465 ereignet. Eine 61 Jahre alte Frau war gegen elf Uhr auf der Bundesstraße mit einem Skoda Roomster von Münsingen herkommend in Richtung Bremelau unterwegs. Im Bremelauer Wald musste sie aufgrund eines vor ihr mit Warnblinklicht langsam fahrenden Lkw abbremsen. Beim Überholen des Lastwagens kam ihr in einer Linkskurve ein 70 Jahre alter Lenker eines Ford Puma entgegen. Der Lkw-Lenker und der Ford-Fahrer versuchten vergeblich durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Frau prallte mit ihrem Skoda gegen den Ford. Das Fahrzeug des Senior wurde daraufhin in den Grünstreifen abgewiesen. Die Unfallverursacherin musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kollision mit Gegenverkehr

Zu einer Kollision im Begegnungsverkehr ist es am Mittwochnachmittag auf der K 1227 zwischen Musberg und Steinenbronn gekommen. Gegen 16.15 Uhr war eine 59 Jahre alte Frau mit ihrem Ford auf der Kreisstraße von Musberg herkommend unterwegs und geriet auf Höhe einer historischen Mühle aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß der Ford mit dem Fiat eines 34-Jährigen zusammen. Dieser wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf 20.000 Euro summieren dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Brand bei Wanderparkplatz

Zum Wanderparkplatz Betteleiche an der K 6916 zwischen Reusten und Entringen sind die Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag, kurz vor neun Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte ein Spaziergänger einen dortigen Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Vor Ort hatte der Waldboden aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen, das auch auf einen liegenden Baumstamm übergriff. Die Flammen konnten von der Feuerwehr rasch gelöscht und so ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Möglicherweise war der Brand durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst worden. (mr)

Haigerloch (ZAK): Rollerfahrer übersehen

Schwer verletzt wurde ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der Salinenstraße (B463) im Stadtteil Stetten ereignet hat. Ein 32-Jähriger wollte gegen 5.30 Uhr mit seinem Audi vom Gelände einer Firma herkommend, nach links in die Salinenstraße in Richtung Balingen einfahren. Dabei hielt er an der Sichtlinie zunächst auch an. Beim Anfahren übersah er allerdings einen 56 Jahre alten Fahrer eines Aprilia Motorrollers, der auf der Bundesstraße in Richtung A81 unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Leichtkraftradfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Roller war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.000 Euro geschätzt. (cw).

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