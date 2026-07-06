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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer kam mit Rettungshubschrauber in Krankenhaus: Zeugensuche!

Wächtersbach (ots)

(fg) Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3314 zwischen Wittgenborn und Spielberg ein Verkehrsunfall, wobei ein 19 Jahre alter Motorradfahrer schwerste Verletzungen davontrug und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Ducati-Lenker gegen 13.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in einer dortigen Kurve die Kontrolle über seine Maschine und rutschte in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er mit einer Mercedes C-Klasse. Der Ducati-Fahrer kam aufgrund seiner Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus. Der 72-jährige Fahrer der C-Klasse zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Unter Hinzuziehung eines beauftragten Gutachters soll nun der genaue Hergang und der Grund für den Unfall rekonstruiert werden. Während der Rettungsmaßnahmen war die Landesstraße zeitweise voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 10.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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