Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Reutlingen (RT): Nach Messerangriff in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie weiterer Delikte ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen derzeit gegen einen 40-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, in der Nacht zum Donnerstag (06.08.2026) in Reutlingen seine ehemalige Partnerin sowie einen Nachbarn mit einem Messer angegriffen zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge befanden sich die Frau und der Tatverdächtige zunächst bei einer Grillparty in der Sickenhäuser Straße. Nach der Party wollte der 40-Jährige seine ehemalige Partnerin in der Nachbarschaft aufsuchen. Da sie ihm die Tür nicht öffnete, drang er gewaltsam über ein Fenster in ihre Wohnung ein. Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte sie geschlagen und mit einem Messer leicht verletzt haben. Der Frau gelang es im Anschluss aus ihrer Wohnung zu einem Nachbarn zu flüchten.

Weitere Zeugen wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und kamen der Frau zu Hilfe. Der 40-Jährige soll daraufhin einen 29 Jahre alten Mann ebenfalls mit dem Messer angegriffen haben. Dieser konnte jedoch ausweichen, wurde aber ebenfalls leicht verletzt.Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort widerstandslos festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 40-jährige Marokkaner am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zum genauen Ablauf sowie zum Motiv der Taten dauern an.

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