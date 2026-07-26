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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagenbrand

Rothesütte (Ellrich) (ots)

Am Samstag (25.07.2026), gegen 11:00 Uhr kam es in der Alten-Nordhäuser-Straße in Rothesütte zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Garage in Vollbrand. Die Flammen griffen anschließend auch auf ein Nebengelass sowie teilweise auf ein angrenzendes Einfamlienhaus über. Durch den zügigen Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand des Einfamilienhauses verhindert werden. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand ist mit einem Sachschaden von etwa 20.000 EUR zu rechnen. Zur Klärung der Brandursache kam auch die Kriminalpolizei zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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