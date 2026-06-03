Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: RoadPol-Kontrollwoche "2Wheelers" - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Alzey

Alzey (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.2026, wurden im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr im Stadtgebiet Alzey im Rahmen der europaweiten RoadPol-Kontrollwoche "2Wheelers" mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war insbesondere die Überwachung des Zweiradverkehrs sowie die Erhöhung der Verkehrssicherheit. An den eingerichteten Kontrollstellen wurden insgesamt 26 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße fest. Insgesamt wurden fünf Strafverfahren eingeleitet. Die Strafanzeigen erfolgten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizeiinspektion Alzey wird auch künftig im Rahmen von Schwerpunktkontrollen die Einhaltung der verkehrsrechtlichen Vorschriften überwachen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell