Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Buldern, Weseler Straße/Uneinsichtiger Handysünder fällt wiederholt auf

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel Polizeibeamten am Donnerstag (09.07.) gegen 10:50 Uhr ein Autofahrer auf dem Weg nach Dülmen auf, der während der Fahrt mit dem Handy telefonierte. Sie hielten den 36-jährigen aus Buldern an, wiesen ihn auf den Verstoß hin und schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Als er Mann etwa eine halbe Stunde später auf dem Rückweg nach Buldern war, fuhr er erneut an den Beamten vorbei. Leider hatte er dabei auch wieder das Handy in der Hand und telefonierte ganz offensichtlich. Die Beamten hielten ihn zum zweiten Mal an. Es folgt eine weitere Anzeige, in der auch die offenbar vollkommen fehlende Einsicht vermerkt wurde.

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