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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße
Sexuelle Beleidigung und Sachbeschädigung

Coesfeld (ots)

Ein 24-Jähriger Autofahrer aus Coesfeld befuhr am 09.07.2026, gegen 00.00 Uhr die Bahnhofstraße in Coesfeld. Im Bereich des Kreisverkehrs kam eine unbekannte Person auf das Auto zugelaufen und beschimpfte ihn als "Hurensohn". Anschließend schlug der Unbekannte gegen das Auto und flüchtete in Richtung Bahnhof. Es entstand Sachschaden.

Die unbekannte Person kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 20-25 Jahre alt
   - ca. 175cm - 180cm groß
   - schlanke Statur

bekleidet mit:

   - schwarzer Jogginghose
   - blaue Joggingjacke
   - und schwarzer Basecap

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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