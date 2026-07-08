PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Hagen, Osterwicker Straße/Betrunkener Autofahrer fällt Zeugen auf

Coesfeld (ots)

Die unsichere Fahrweise eines Ford fiel Zeugen am Dienstag Morgen (07.07.) gegen 08:15 Uhr in Billerbeck auf. Die hinzugerufene Polizei stieß schließlich im Bereich Gerleve auf das beschriebene Auto und den 39-jährigen Fahrer. Hier erhärtete sich der Verdacht auf Alkoholkonsum des Mannes, ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von etwa 2.5 Promille. In der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem 39-jährigen eine Blutprobe, seinen Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 10:56

    POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/Mit Unkrautbrenner Brand verursacht

    Coesfeld (ots) - Durch Arbeiten mit einem Unkrautbrenner kam es am Dienstag (07.07.) gegen 11:45 Uhr zu einem Brand auf einem Campingplatz in Lüdinghausen. Eine Holzhütte geriet in Brand, die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 10:27

    POL-COE: Olfen, Bilholtstraße/Olfenerin schlägt Trickdiebe in die Flucht

    Coesfeld (ots) - Zum Einkaufen in einem Supermarkt befand sich eine 68-jährige Olfenerin am Montag (06.07.2026) um 12:35 Uhr. Währenddessen tauchte unvermittelt ein fremder Mann vor der Frau auf und hielt ihr ein großes Klemmbrett vor, sodass dieses ihre auf dem Rollator abgestellte Handtasche verdecken sollte. Dennoch bemerkte die Olfenerin, wie ein weiterer Mann ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 15:05

    POL-COE: Coesfeld, Hohe Lucht/ Mann bei Streit mit Messer verletzt

    Coesfeld (ots) - Ein vorheriger Streit unter Arbeitskollegen ist nach bisherigen Ermittlungen der Grund für eine Auseinandersetzung am Sonntag (05.07.26). Gegen 11.55 Uhr trafen ein 32-jähriger Mann aus dem Kosovo und ein 32-jähriger Mann aus Albanien an der Hohen Lucht aufeinander. Dort setzte sich der vorher begonnene Streit fort und mündete in eine gefährliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren