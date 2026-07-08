Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Hagen, Osterwicker Straße/Betrunkener Autofahrer fällt Zeugen auf

Coesfeld (ots)

Die unsichere Fahrweise eines Ford fiel Zeugen am Dienstag Morgen (07.07.) gegen 08:15 Uhr in Billerbeck auf. Die hinzugerufene Polizei stieß schließlich im Bereich Gerleve auf das beschriebene Auto und den 39-jährigen Fahrer. Hier erhärtete sich der Verdacht auf Alkoholkonsum des Mannes, ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von etwa 2.5 Promille. In der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem 39-jährigen eine Blutprobe, seinen Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell