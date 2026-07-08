POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/Mit Unkrautbrenner Brand verursacht

Coesfeld (ots) - Ein vorheriger Streit unter Arbeitskollegen ist nach bisherigen Ermittlungen der Grund für eine Auseinandersetzung am Sonntag (05.07.26). Gegen 11.55 Uhr trafen ein 32-jähriger Mann aus dem Kosovo und ein 32-jähriger Mann aus Albanien an der Hohen Lucht aufeinander. Dort setzte sich der vorher begonnene Streit fort und mündete in eine gefährliche ...

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