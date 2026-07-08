POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/Mit Unkrautbrenner Brand verursacht
Coesfeld (ots)
Durch Arbeiten mit einem Unkrautbrenner kam es am Dienstag (07.07.) gegen 11:45 Uhr zu einem Brand auf einem Campingplatz in Lüdinghausen. Eine Holzhütte geriet in Brand, die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.
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