POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Zwei Autos sind am Freitag (03.07.26) an einer Kreuzung kollidiert. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau aus Lüdinghausen in die Kreuzung an der Kurt-Schumacher-Straße, Olfener Straße ein, obwohl die Ampel für sie Rot anzeigte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 51-jährigen Sendener. Die Frau aus Lüdinghausen, der ...

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