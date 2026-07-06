POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Dülmener Straße in ein Bürogebäude eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr am Freitag (03.07.26) und 12.45 Uhr am Samstag (04.07.26) öffneten die Täter gewaltsam Türen, um ins Innere zu gelangen. Angaben zum Diebesgut sind bislang nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02591-793611 um Hinweise.
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