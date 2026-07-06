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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Mühlenstraße/ Alkoholisierter Pedelecfahrer stürzt

Coesfeld (ots)

Ein alkoholisierter 66-jähriger Pedelecfahrer aus Nordkirchen ist am Samstag (04.07.26) an der Mühlenstraße gestürzt. Gegen 21 Uhr war er in Fahrtrichtung Ermener Straße unterwegs, als er aus bisher nicht bekannten Gründen stürzte. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 1,9 Promille positiv. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Mann in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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