POL-COE: Nordkirchen, Mühlenstraße/ Alkoholisierter Pedelecfahrer stürzt
Coesfeld (ots)
Ein alkoholisierter 66-jähriger Pedelecfahrer aus Nordkirchen ist am Samstag (04.07.26) an der Mühlenstraße gestürzt. Gegen 21 Uhr war er in Fahrtrichtung Ermener Straße unterwegs, als er aus bisher nicht bekannten Gründen stürzte. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 1,9 Promille positiv. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Mann in ein Krankenhaus.
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