Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kurt-Schumacher-Straße/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Freitag (03.07.26) an einer Kreuzung kollidiert. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau aus Lüdinghausen in die Kreuzung an der Kurt-Schumacher-Straße, Olfener Straße ein, obwohl die Ampel für sie Rot anzeigte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 51-jährigen Sendener. Die Frau aus Lüdinghausen, der Sendener sowie seine zwei Mitfahrer erlitten Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Für die Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.

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