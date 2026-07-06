POL-COE: Dülmen, Billerbecker Straße/ Graffiti-Sprayer ertappt

Coesfeld (ots) - Einen fahrradfahrenden Jungen sucht die Polizei nach einem Unfall am Freitag (03.07.26). Gegen 19 Uhr befuhr eine 41-jährige Coesfelderin mit ihrem Fahrrad den Südwall in Fahrtrichtung Münsterstraße. Kurz nachdem sie auf die Straße auffuhr, kam es zur Kollision mit einem etwa zwölfjährigen Jungen, der den Südwall in entgegengesetzter Richtung mit seinem Fahrrad befuhr. Die Fahrradfahrerin blieb ...

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