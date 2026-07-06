POL-COE: Dülmen, Billerbecker Straße/ Graffiti-Sprayer ertappt
Coesfeld (ots)
Eine Zivilstreife hat am Sonntag (05.07.26) einen Graffiti-Sprayer ertappt. Gegen 1 Uhr sahen die Beamten, wie der 19-jährige Mann aus Graben-Neudorf dabei war, Farbe an eine Autobahnunterführung an der Billerbecker Straße zu sprühen. Nach Feststellung seiner Personalien konnte der Mann gehen. Die Polizisten schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und beschlagnahmten einen Rucksack samt Spraydosen.
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