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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kreisgebiet, Dülmen, Empte
E-Scooter sicher unterwegs - Polizei informiert über Regeln und Risiken

Coesfeld (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer E-Scooter-Fahrerin am heutigen Freitagmorgen (03.07.26) in Dülmen in der Bauerschaft Empte nimmt die Polizei zum Anlass, noch einmal auf wichtige Verkehrsregeln und Sicherheitstipps für die Nutzung von E-Scootern hinzuweisen.

Eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin stürzte am Morgen auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Unabhängig von den Umständen dieses Unfalls weist die Polizei darauf hin, dass viele Verkehrsunfälle vermieden werden können, wenn Verkehrsteilnehmer die geltenden Regeln kennen, Risiken richtig einschätzen und vorausschauend unterwegs sind. Sicherheit im Straßenverkehr kann nur gelingen, wenn alle Verkehrsteilnehmer daran mitwirken.

E-Scooter sind Kraftfahrzeuge und unterliegen den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften. Dazu gehören unter anderem:

   -Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht. -Es gelten 
dieselben Promillegrenzen wie für Autofahrer. -Gehwege und 
Fußgängerzonen dürfen - sofern sie nicht ausdrücklich freigegeben 
sind - nicht befahren werden. -Das Mindestalter für die Nutzung 
beträgt 14 Jahre. -E-Scooter dürfen nur von einer Person genutzt 
werden. -Das Tragen eines Helms ist zwar nicht vorgeschrieben, kann 
jedoch das Risiko schwerer Kopfverletzungen bei einem Sturz deutlich 
reduzieren.

Zu den häufigsten Ursachen von E-Scooter-Unfällen zählt das Nichtbeachten der Vorfahrt, insbesondere beim Einbiegen und Kreuzen. Betroffen sind dabei überwiegend junge Nutzerinnen und Nutzer.

Die Polizei Coesfeld möchte insbesondere diese Zielgruppe zu einer rechtskonformen und vorausschauenden Fahrweise motivieren. Deshalb informieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte regelmäßig im Rahmen von Verkehrssicherheitstagen, Radfahraufbaukursen an weiterführenden Schulen, Elternabenden, dem Crash Kurs NRW sowie an Präventionsständen über Verkehrsregeln, typische Unfallursachen und Risiken.

Darüber hinaus kontrolliert die Polizei Coesfeld regelmäßig die Nutzung von E-Scootern im Straßenverkehr. Ziel der Kontrollen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, auf Regelverstöße aufmerksam zu machen und diese konsequent zu ahnden. So sollen das Bewusstsein für die geltenden Vorschriften gestärkt und Unfälle verhindert werden.

Die Polizei appelliert an alle E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer, sich an die Verkehrsregeln zu halten, aufmerksam zu fahren und Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen. Wer Verantwortung übernimmt, leistet einen wichtigen Beitrag zu mehr Sicherheit auf den Straßen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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