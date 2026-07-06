Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Südring/ Unfallbeteiligtes Kind gesucht

Coesfeld (ots)

Einen fahrradfahrenden Jungen sucht die Polizei nach einem Unfall am Freitag (03.07.26). Gegen 19 Uhr befuhr eine 41-jährige Coesfelderin mit ihrem Fahrrad den Südwall in Fahrtrichtung Münsterstraße. Kurz nachdem sie auf die Straße auffuhr, kam es zur Kollision mit einem etwa zwölfjährigen Jungen, der den Südwall in entgegengesetzter Richtung mit seinem Fahrrad befuhr. Die Fahrradfahrerin blieb unverletzt. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Die Coesfelderin teilte dem Jungen ihre Personalien und Mobiltelefonnummer mit. Der Junge mit schwarzen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

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