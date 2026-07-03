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POL-COE: Nottuln, B525/ Autos kollidieren

POL-COE: Nottuln, B525/ Autos kollidieren
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Coesfeld (ots)

Auf der B525 sind am Donnerstag (02.07.26) zwei Autos kollidiert. Gegen 16.15 Uhr wollte eine 27-jährige Dülmenern von der K13 nach links in Richtung Coesfeld auf die B525 abbiegen, auf der gleichzeitig ein 21-jähriger Stadtlohner in Richtung Nottuln unterwegs war. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Dülmenerin und der Stadtlohner kamen beide verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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