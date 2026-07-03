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Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, A1/ VW Polo gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben von dem Rastplatz "Kurze Geist" auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund einen schwarzen VW Polo gestohlen. Das Auto stand dort nach einer Panne. Die Tatzeit liegt zwischen 1 Uhr am Dienstag (30.06.26) und 18 Uhr am Donnerstag (02.07.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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