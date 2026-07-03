POL-COE: Ascheberg, A1/ VW Polo gestohlen

Coesfeld (ots) - Am gestrigen Mittwochnachmittag (1. Juli 2026) ist eine 91-jährige Billerbeckerin fast Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. In der Zeit zwischen 14.20 Uhr und 15.20 Uhr meldete sich ein unbekannter Täter telefonisch bei der Seniorin und gab sich als Polizeibeamter aus. Der Betrüger gaukelte ihr vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau und ein ...

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